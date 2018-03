Obras da requalificação da antiga estação da CP e do edifício Fernando Távora lançadas a concurso público 30 mar 2018, 10:59 A Câmara de Aveiro deu luz verde a mais duas obras do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).



A requalificação da antiga Estação da CP foi colocada em concurso público pelo valor base de 708,4 mil euros (+ IVA), com um prazo de execução previsto de 450 dias.



A obra pretende "conservar um dos edifícios mais notáveis da cidade mas em estado de degradação acelerado, mantendo as suas características originais, preservando os painéis azulejares que o decoram e dotando-o de condições de conforto para a receção de visitantes e promoção de produtos característicos da região."



Um futuro espaço de receção e informação da Cidade, do Município e da Região, com promoção e venda de produtos identitários (Ovos Moles, Sal e Vinho da Bairrada) em enquadramento museológico e com a criação de salas polivalentes de acolhimento a acções de formação, reuniões ou receções protocolares.



Já quanto à reabilitação do edifício Fernando Távora irá também manter "as suas características originais e reformulando os seus espaços interiores para receber os serviços de biblioteca, espaços de co-work e de apoio aos investidores e aos empreendedores."



Uma empreitada de 1,5 milhões de euros (+ IVA), com um prazo de execução previsto de 365 dias.

