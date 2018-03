"Estamos na Taça para conquistá-la" - Cajó, treinador do Beira-Mar 29 mar 2018, 22:57 48 horas depois de ter jogado em Anadia, onde derrotou o Famalicão (3-0) em jogo de acerto de calendário do campeonato, o Beira-Mar entra em campo esta sexta-feira (20:00) perante os seus adeptos para defrontar a JuveForce, a contar para a quinta eliminatória da Taça Distrital.



A equipa de Vagos segue em oitavo (34 pontos) no segundo escalão distrital. Na Taça, deixou para trás o Macinhatense e a Ovarense (vitórias nas grandes penalidades), esta do campeonato maior.



O técnico aveirense esperada dar seguimento à serie de bons resultados. "Estamos na Taça para conquistá-la, o grupo é forte, estamos preparados. Em jogos a eliminar, o mais importante é vencer, mas também queremos dar um bom espectáculo para os adeptos sairem satisfeitos", disse na antevisão partilhada pelo Beira-Mar nas redes sociais.



Três jogos numa semana coloca algumas condicionantes na gestão de esforço, ainda para mais quando se espera um terreno difícil por força do mau tempo. "É sempre muito mais difícil, os atletas trabalham durante o dia. Há alguma fadinha, mas acautelamos isso na preparação", referiu Cajó.



Do adversário espera "uma equipa organizada, que vai cair no nosso erro" para tentar surpreender. "Será o jogo da vída deles e vão dar tudo, é certo. Nós também teremos de estar ao mesmo nível e fazer a diferença na qualidade", disse o treinador do Beira-Mar. Os aurinegros cumprem domingo a oito dias, em Aveiro, para o campeonato, o segundo jogo de castigo à porta fechada, com o Fiães. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

