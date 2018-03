300 mil euros para apoiar as corporações de bombeiros do concelho de Aveiro 29 mar 2018, 22:17 O município de aveiro formalizou esta quinta-feira à tarde os protocolos de colaboração com as duas corporações de bombeiros da cidade(Novos e Velhos) para 2018.



As ajudas financeiras destinam-se a garantir "a sustentabilidade" dos corpos de soldados da paz do concelho na prestação do socorro às populações, "contribuindo desta forma para a melhoria da prevenção e diminuição dos riscos resultantes de sinistros, calamidades ou catástrofes na região."



O protocolo de colaboração com a Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes – Bombeiros Novos de Aveiro, que tem também instalações em São Jacinto, permite uma comparticipação financeira no valor global de 157 mil euros.



Já a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro – Bombeiros Velhos de Aveiro receberá 145 mil euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

