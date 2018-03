O sistema de mobilidade denominado “Ílhavo In”, ao contrário de recente alerta do PS local, "não está atrasado, não está esquecido ou abandonado".



Garantia dada pela presidência da Cãmara em comunicado. "Após a fase de avaliação do impacto do projeto na mobilidade dos cidadãos, necessária efetuar por força do fim da vigência do contrato, a autarquia encontra-se, nesta data, em processo negocial com a empresa prestadora do serviço de transportes urbanos, face aos significativos custos que foram apresentados", explica o executivo.



Por isso, a Câmara diz que "não pode deixar de criticar e lamentar a postura política dos vereadores do Partido Socialista", num "espelho de continuidade do que sempre foi a atitude político-partidária" apostado na "quezília e o afrontamento político-partidário."



A maioria PSD critica a falta de "frontalidade política" do PS "para colocar a questão" da reativação do Sistema de Mobilidade “Ílhavo In”.