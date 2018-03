Oposição camarária esperava maior retorno, expresso em mais "coesão social do município", da gestão da maioria PSD-CDS em 2017.



O que se impunha, no entender dos socialistas, sobretudo, atendendo à receita angariada via componente fiscal dos munícipes, que representou 60% do saldo de 30 milhões de euros do exercício gerado na atividade camarária.



O vereador Manuel Oliveira de Sousa deixou a nota crítica, esta quinta-feira, na reunião de Câmara extraordinária em que foram analisadas as contas do ano passado.



"Os nossos dois comentários são sobre o que os aveirenses pagam e sobre aquilo que não aparece em matérias de coesão social, que pode ser determinante para que haja um equilíbrio entre as grandes obras e os objetivos sociais, que a própria Câmara propõe e depois executa numa ordem de grandeza que fica muito aquém do desejável", disse o eleito que foi candidato à presidência em outubro passado.



"57,6 % de impostos diretos é muito para o bolso dos aveirenses, do nosso ponto de vista", vincou Manuel Oliveira de Sousa.



Sem fugir ao "muito investimento", o vereador alertou, no reverso, para baixas taxas de execução de "objetivos sociais", mesmo ao levar em conta na comparação que o orçamento de 2017 continuou inflacionado pela necessidade de prever receitas para contrabalançar o passivo.



Entre os exemplos "relevantes" dados, apontou os 12,98% de taxa de execução de verbas previstas no ensino não superior, os 6,9% na saúde e os 13,33% do ordenamento do território, "muito aquém do desejável para manter o equilíbrio entre a cidade e as periferias", mas também os 3,38 % na área do ambiente. O PS acabaria por votar contra o relatório.



Comparações não fazem sentido, diz Ribau Esteves

O presidente da Câmara, na resposta, lembrou que "não faz sentido" fazer comparações, por 2017 marcar o ´arranque´ do Programa de Ajustamento Municipal (PAM), o que torna as contas da execução do orçamento por rubricas "sem nexo", lembrando o peso da dívida em termos de contabilidade. Só em 2019, será possível ter um relatório de gestão normalizado, assim como o saldo "estabilizado de poucos milhões de euros e não de dezenas de milhões."



Em relação à coesão social, Ribau Esteves garantiu que "a Câmara está a trabalhar bem", na saúde, educação e, destacou, "o muitíssimo investimento na habitação social, que estava abandonada há 30 anos" pela autarquia.



Aumento global de execução

O relatório assume uma execução financeira de 24.512.956 €, no que respeita às GOP, e de 73.277.314 € no que respeita ao orçamento da despesa e de 135.111.946 € no que respeita ao orçamento da receita em termos de valor cobrado líquido.

Fazendo a análise comparativa com 2016, a Câmara regista um aumento global de execução de 49.312.529 € (101,72%), sendo composto por um aumento de 15.001.176 € (157,71%) respeitante às GOP e um aumento de 34.311.353 € (88,05%) respeitante ao orçamento, sendo que esta comparação não pode ser assumida de forma linear dado que o arranque da execução do PAM registou-se em 2017. Registe-se ainda um resultado operacional positivo de 5.343.834€.