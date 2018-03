Estágios de ciclismo e de ginástica trouxeram em março ao Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia / Velódromo Nacional desportistas belgas, espanhóis e portugueses, informa a Câmara de Anadia, proprietária do equipamento.



No início do mês, a seleção espanhola de paraciclismo (ciclismo adaptado) de pista esteve em Sangalhos a preparar a sua participação no Campeonato do Mundo, que decorreu, entretanto, no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 25. A equipa arrecadou cinco medalhas (duas de ouro, uma de prata, e duas de bronze).



De 9 a 14, foi a vez dos ciclistas belgas da Topsportschool, de Gante, realizarem um estágio no Velódromo Nacional. "Esta escola, que desenvolve a sua atividade em parceria com a Federação de Ciclismo da Flandres, aposta principalmente na pista de longa distância, realizando programas de treino que conjugam pista e estrada", explica o comunicado da Câmara de Anadia.



A Seleção Nacional de Ginástica de Trampolins escolheu também o CAR para mais um estágio, desta feita com vista à preparação da sua participação no Campeonato da Europa da modalidade, que vai decorrer em Baku, no Azerbeijão, de 9 a 15 de abril próximos.



De entre a enorme comitiva, destaque para Ana Rente, considerada por muitos como a melhor atleta portuguesa de sempre na ginástica de trampolins, e para Raquel Pinto, que arrecadou uma medalha de bronze no primeiro campeonato do mundo que disputou enquanto sénior.

Até dia 29, está a decorrer um estágio da Seleção de Ginástica Artística Feminina.



"Dada a sua polivalência, o CAR de Anadia acolheu, durante este mês, diversas outras ações, mas, ainda no âmbito desportivo, de referir a reunião descentralizada da Associação de Futebol de Aveiro, que ali se realizou no passado dia 20."



O mês de abril vai arrancar também com muita atividade, estando agendados, entre os dias 3 e 7, os estágios de Ginástica Artística Masculina da Seleção Portuguesa e do clube inglês Kingdom Gymnastics , e ainda o estágio de Ginástica Artística Feminina do Sport Clube do Porto.