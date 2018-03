Aberto concurso para conclusão de obras de requalificação do apoio de praia de São Jacinto 29 mar 2018, 14:35 O executivo camarário deu luz verde, esta quinta-feira, à conclusão de obras no apoio de praia de São Jacinto.



O bar foi construído no ano de 2006, "no entanto por falta de investimentos de manutenção e de utilização, o equipamento acabou por ser alvo de degradação e destruição."



No anterior mandato, ainda foi alvo de intervenção de qualificação, tendo sido executados trabalhos de carpintaria interior e exterior, pinturas, rede de água e eléctrica no bloco do bar.



A Câmara considera importante a conclusão da referida obra, com a requalificação das instalações sanitárias, zona de duche e espaço exterior."



Um equipamento que ajudará a dar resposta a banhistas e desportistas que "cada vez mais afluem à praia de São Jacinto, aproveitando também a oportunidade que o CARSurf proporciona para a valorização do território."



O executivo municipal tomou conhecimento do despacho do presidente, que aprovou o projeto de requalificação e abertura de procedimento por consulta prévia para a conclusão das obras pelo valor de 57 mil euros (+ IVA), com um prazo de execução de 45 dias.

