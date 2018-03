Baixa do IMI em Aveiro alvo de negociações com o FAM 29 mar 2018, 12:56 A Câmara de Aveiro vai solicitar junto do Fundo de Apoio Municipal (FAM) a abertura da revisão do Programa de Ajustamento Municipal (PAM), que permitiu o saneamento financeiro. Anúncio feito pelo presidente da edilidade na reunião extraordinária do executivo, esta quinta-feira. De acordo com Ribau Esteves, a Câmara irá discutir com o FAM "a forma" como proceder à revisão do PAM. Uma das alterações em vista passa por criar condições para reduzir o IMI da taxa maxima para 0,4. "O saldo do nosso exercício é uma peça fundamental, para justificar com números claros e cristalinos que temos condições para baixar a taxa, o que carece de aprovação do FAM", disse Ribau Esteves, acreditando que a abertura informal demonstrada nesse sentido cria expetativas de aprovação formal. O que a acontecer, permitirá baixar o IMI para 0,4 no próximo ano fiscal. Notícias Relaccionadas 29 mar 2018, 11:49 Câmara de Aveiro lança operação imobiliária para amortizar empréstimo do FAM Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)