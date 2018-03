POSEUR com 115 projetos financiados na Região de Aveiro 29 mar 2018, 12:37 Até ao início de março, o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) aprovou 115 projetos na Região de Aveiro, totalizando um apoio de 89,8 milhões de euros de Fundo de Coesão. Segundo um comunicado, as candidaturas cobrem os três eixos de investimento e abrangem praticamente todas as áreas de intervenção incluindo a melhoria da eficiência energética nas infraestruturas públicas, nas habitações e nos transportes públicos e mobilidade urbana sustentável (com um total de 10,6 milhões de euros) bem como investimentos para adaptação às alterações climáticas e planeamento e gestão de riscos (12,1 milhões). O montante mais elevado foi atribuído a investimentos que visam a proteção do litoral para a qual foram destinados 30,8 milhões de euros. Seguem-se os investimentos relativos ao Ciclo Urbano da Água e à gestão dos recursos hídricos (25,5 milhões) e o setor dos resíduos (6,6 milhões) A proteção da biodiversidade e dos ecossistemas e a regeneração de instalações industriais abandonadas ficaram com o restante apoio, ou seja, 4,3 milhões de euros de Fundo de Coesão. Em termos da distribuição deste montante pelos diversos concelhos, Aveiro destaca-se com o montante de 13,4 milhões, seguido de Ílhavo com 12,9 e de Ovar com 11,6 milhões de fundo. 7,5 milhões de euros foram para Águeda, 7,4 para Santa Maria da Feira, 6,2 para Estarreja, 5,8 para Espinho e 4,9 milhões foram investidos na Mealhada. Em Vagos os investimentos somam 4,4 milhões de euros e em Vale de Cambra 3,6 milhões, 2,8 na Murtosa, 2,3 milhões em Arouca e 1,7 milhões em Oliveira de Azeméis e igual valor em Oliveira do Bairro. 1,3 milhões de euros foram para Albergaria a Velha e Anadia e Castelo de Paiva contam ambas até ao momento com investimentos na ordem dos 900 mil euros. Sever do Vouga e São João da Madeira contam com 300 mil euros de Fundo de Coesão. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

