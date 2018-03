Câmara de Aveiro lança operação imobiliária para amortizar empréstimo do FAM 29 mar 2018, 11:49 O presidente da Câmara de Aveiro revelou hoje o destino a dar ao saldo de tesouraria de quase 38 milhões de euros que transitou do exercício do ano passado. Ribau Esteves deu conta, esta manhã, das propostas no âmbito da revisão orçamental levada à reunião extraordinária do executivo. Uma das verbas mais significativas, na ordem de 1,5 milhões de euros, será para desonerar lotes de terrenos na zona da Fonte Nova (Plano de Pormenor do Centro), pagando à banca o leasing, o que permitirá a alienação em hasta pública juntamente com outras parcelas que o mercado tem vindo a procurar para voltar a construir. A receita, que poderá chegar aos oito milhões de euros, será usada "direitinha" para amortizar no financiamento de 86 milhões de euros disponibiilizado pelo Fundo de Apoio Municipal para saneamento da autarquia. O edil deu outros exemplos de rubricas politicamente assumidas como compromisso e agora cabimentadas com verbas, assegurando, nomeadamente, a elaboração de projetos para o novo pavilhão desportivo e piscina municipal. Na área escolar, foi reforçada em 200 mil euros a verba para o projeto de restauro do centro escolar de Verdemilho e mais um milhão para qualificação urbana. Quando se discutiam as contas de 2017, o vereador Manuel Oliveira de Sousa, do PS, voltou a insistir que o saldo apresentado, "mais de 60 por cento de impostos diretos e indiretos dos aveirenses", já deveria ter sido usado, nomeadamente no abate da dívida ao Fundo de Apoio Municipal, permitindo aliviar quanto antes a carga fiscal, que permanece no máximo. Os socialistas votaram contra o relatório do exercício do ano passado, acabando por deixar passar a revisão. Notícias Relaccionadas 29 mar 2018, 12:56 Baixa do IMI em Aveiro alvo de negociações com o FAM Classifique esta notícia: Sem classificação

