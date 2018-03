Utentes da Aveirobus com acesso à rede intermunicipal da Transdev 29 mar 2018, 11:06 A partir do próximo domingo, 1 de abril, os utentes titulares de passe da rede Aveirobus vão poder também utilizar as carreiras intermunicipais da Transdev que passam por Aveiro, nas deslocações dentro do município, sem custos acrescidos, anunciou hoje a concessionária dos transportes. "Além de gratuita, a adesão a este serviço intermodal será automática para todas as linhas Transdev dentro da zona adquirida para o serviço Aveirobus", refere um comunicado. De acordo com a empresa, o novo serviço intermodal Aveirobus-Transdev prevê ainda a possibilidade de os utilizadores titulares de passe das carreiras intermunicipais da Transdev poderem, igualmente, circular nas carreiras da Aveirobus, mediante o acréscimo de 11 Euros ao valor da assinatura mensal. "Esta aposta na intermodalidade tem por objetivo oferecer mais opções de mobilidade a quem vive, estuda ou trabalha em Aveiro, permitindo ao utilizador ter acesso, com um único passe, a uma rede integrada de linhas. No fundo, pretende-se desenvolver uma oferta adaptada, que fomente um espaço público mais igualitário e sustentável", explicou Dinis Pereira, diretor do Centro Operacional Porto/Aveiro da Transdev citado na nota de imprensa. Em 2017, o circuito urbano da rede Aveirobus, composto por 13 linhas servidas por uma frota de 27 viaturas, transportou um total de 896.216 passageiros. No transporte fluvial, assegurado por um ferry e por uma lancha que operam na ligação entre Aveiro e São Jacinto, foram transportados 150.239 passageiros e 24.233 viaturas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

