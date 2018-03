O Museu de Aveiro - Santa Joana assinala a Páscoa com uma exposição de crucifixos que raramente são apresentados em público.



O conjunto de 15 exemplares patente ao público no principal espaço museológico da cidade remonta ao período entre os séculos XVIII e XIX.



"São crucifixos que fazem parte da coleção do museu, quer por proveniência do antigo Convento de Jesus, quer herdados de outras instituições religiosas em redor ou mesmo doados de coleções particulares. Seriam utilizados em orações particulares", adiantou José Christo, diretor do Museu de Santa Joana.



Todas as peças expostas, normalmente, estão em reserva, longe dos olhares dos visitantes, preservadas. Como "muitos outros" exemplares das coleções.



"É uma pequena amostra. Felizmente temos mais, com outras características, em ourivesaria, pedra, mas pelas suas caraterísticas e dificuldades em serem expostas ficam resguardadas", referiu o responsável do museu sob gestão municipal.



A exposição evoca o período da Quaresma com o seu principal símbolo religioso: o Cristo crucificado.



"Funciona mais em termos iconográficos, não estamos a falar de esculturas que possam ser atribuídas a grandes escultores ou escolas importantes; são sobretudo peças devocionais, mais ligadas à interioridade, a um certo intimismo, porque eram peças utilizadas em oratórios particulares ou das religiosas. Para contemplação e introspeção, o crucifico dá esse registo", adiantou José Christo.



As peças são contemporâneas do antigo Convento de Jesus que seria extinto em 1834. As particulares sem registo oficial, por serem doadas, sabe-se apenas que eram de grande devoção dos antepassados.



Roteiro das Igrejas

Além da exposição, as celebrações pascais em Aveiro incluem o ´Roteiro de Igrejas de Aveiro´ até 1 de abril. Esta quinta-feira, com assistentes culturais em permanência, servindo de guias aos visitantes.



Os grupos são levados a percorrer a Igreja da Sé, Convento de Nossa Senhora do Carmo, Igreja da Paróquia da Vera Cruz, Igreja de São Gonçalinho, Carmelitas (S. João Evangelista), Convento de Santo António e Ordem Terceira de São Francisco, Igreja de Jesus e a Igreja da Misericórdia.



"É uma oportunidade de conhecer um património excepcional, algum dele restaurado e muito bem, como aconteceu com as igrejas geminadas, que tornou possível obter informação, ainda com muitos segredos por contar", disse o diretor do Museu de Aveiro.



Os percursos curtos, com edifícios relativamente perto uns dos outros, quase que mantendo contacto visual, tornam o roteiro muito acessível a quem os faz a pé.



A procissão do ´Enterro do Senhor´ cumpre-se sexta-feira a partir das 21:30, entre a Igreja da Vera Cruz e a Sé.