O PS de Ílhavo diz "lamentar o atraso verificado na reativação do serviço de transporte coletivo entre lugares e freguesias."



O serviço denominado "Ílhavo In" foi suspenso no final do mês de dezembro do ano passado.



"O PS assinala a inércia do Presidente da Câmara na garantia tempestiva da continuidade deste serviço. A Câmara não evitou a descontinuação temporária e agora não consegue garantir a retoma breve do serviço, com os prejuízos que isso implica para os utentes que se veem privados do serviço e para a credibilidade e fiabilidade deste aos olhos dos seus utilizadores", refere um comunicado.



A concelhia socialista lembra que na altura da suspensão "temporária do serviço para reformulação da sua prestação", o presidente da Câmara "garantiu" seria retomado "no prazo de um a dois meses."



A suspensão, segundo a autarquia, acontecia para que se procedesse, em conjunto com o operador, à reformulação do serviço após o fim do período de 18 meses do contrato.



"Tendo em conta que existe, evidentemente, a necessidade de ponderar a reformulação do serviço, o PS considera que os sucessivos momentos de avaliação semestral anteriores deveriam ter sido utilizados como ferramenta para planear as alterações em devido tempo sem que houvesse necessidade de interromper a sua prestação", refere o comunicado.



O PS exige à autarquia que proceda às urgentes melhorias do serviço, "de modo a que o mesmo passe a funcionar efetivamente e de acordo com as necessidades de mobilidade da população, retomando-o tão rapidamente quanto possível, mitigando os efeitos do atraso que se constata".