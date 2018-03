A investigação que permitiu fazer a maior apreensão em Portugal , cerca de 600 quilos (peso escorrido), culminou com desmantelamento de armazém na região para recolha e embalagem.

A quantidade de enguia bebé apanhada nas mãos de um grupo chinês, que tinha vários elementos a viver no armazém utilizado na zona de Aveiro, renderia cerca de um milhão de euros, pelo menos, se chegasse ao mercado asiático.



A operação com o nome de código ´Sargaço´, levada a cabo pela ASAE, através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, levou à detenção, entre novembro passado e ontem de 26 detenções de cidadãos de origem asiática nos aeroportos de Lisboa e Porto, em colaboração com a Autoridade Tributária e Aduaneira.



As investigações remontam a Outubro de 2017, "na sequência de informações policiais sobre o tráfico de meixão em Portugal", refere um comunicado da ASAE.



Os detidos são suspeitos do crime de danos contra a natureza, tendo sido apreendidos, no total, cerca de 390 quilos, desta espécie protegida pela Convenção CITES.



Valor pode ascender até aos 10.000 euros o quilo

As investigações culminaram ontem nas zonas de Aveiro e Coimbra com a realização de 18 mandados de busca "a elementos que se creem ser integrantes de uma rede organizada" que recorreria a pesca ilegal de enguia bebé (em vários pontos do país) para ser embalada e posterior envio com destino a países do Oriente, onde o valor pode ascender até aos 10.000 euros o quilo.



"Está prevista a correlação da investigação desta rede com outros inquéritos em curso, bem como, a investigações que ainda ocorrem em Espanha", refere a ASAE.



Na execução dos mandados, dois cidadãos asiáticos, que já tinham sido detidos nos aeroportos, por servirem de ´correios´, foram novamente detetados na posse da espécie protegida, num armazém gerido pela rede, na zona do porto de pesca de Aveiro, onde estavam os 32 tanques de meixão vivo.



Nas buscas de ontem foram apreendidos 598 quilos de meixão, computadores (4), telemóveis (8), tablets (2) e todos os artigos utilizados na preparação, manutenção e expedição do meixão vivo.



A ASAE encontrou 149 malas de viagem, 56 redes, 30 compressores, cinco arcas de congelação, 21 rolos de tela de isolamento térmico, 160 sacos de plástico duplo (específico para injeção de oxigénio/ar), três garrafas de ar comprimido e uma rede de pesca de meixão, entre outros artigos. Nas buscas, foi ainda apreendida uma arma de fogo (caçadeira) com 131 munições (cal. 12) e cerca de 32.000 euros em numerário.



As apreensões feitas perfazem a um valor aproximado de 1,050 milhões de euros. As buscas foram acompanhadas pelo Instituto de Conservação da Natureza, que intervieram como peritos CITES.