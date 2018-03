As fotografias de João Cosme, um dos mais reconhecidos fotógrafos portugueses de Natureza, vão estar em destaque no Museu Municipal de Sever do Vouga, de 3 a 28 de abril, com a exposição “Montanhas Mágicas: a Natureza como ela é”.



Localizadas no centro/norte de Portugal, entre os rios Douro e Vouga, as Montanhas Mágicas® abraçam as Serras da Freita, Arada e Arestal. Um território de valores naturais excecionais que abrange quatro sítios da Rede Natura 2000 e um Geoparque da UNESCO. A singularidade dos fenómenos geológicos, as notáveis características da biodiversidade e as características de sua geomorfologia fazem das Montanhas Mágicas® um excelente destino para a observação e a interpretação da natureza.



Reconhecido internacionalmente em diversos concursos de Fotografia de Natureza e Vida Selvagem, João Cosme tem as suas imagens publicadas em conceituadas revistas nacionais e internacionais, sendo exemplo disso a BBC Wildlife, GDT, National Geographic Magazine-Portugal, Visão, Notícias Magazine, entre outras. É autor e coautor de diversos livros e guias, em que se destacam “Rios de Vida”, “Natureza Íntima” e “No Trilho do Lobo”. No âmbito do programa embaixador da SIGMA, é o representante em Portugal na fotografia de natureza e vida selvagem.



A exposição, em itinerância pelos sete concelhos das Montanhas Mágicas, é promovida pela ADRIMAG, entidade promotora e dinamizadora da marca e destino turístico sustentável Montanhas Mágicas®. Em Sever do Vouga, pode ser visitada durante o horário normal de funcionamento do Museu Municipal, de terça-feira a sábado (10:00-12:30 e 14:00-17:00).



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1