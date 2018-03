Banda Sinfónica do Exército no centenário da aviação naval em Aveiro 28 mar 2018, 17:15 Herdeira das mais antigas tradições musicais do Exército Português, nomeadamente através das suas predecessoras históricas Banda de Infantaria 1 e Banda de Caçadores 5, é instituída em 1988, por despacho de 25 de Março do Chefe do Estado Maior do Exército, General Firmino Miguel - A Banda Sinfónica do Exército. Banda representativa do Exército, compreende instrumentistas de sopro, cordas e percussão com um quantitativo de cerca de 80 elementos, constituindo-se para além da Banda Militar de vários agrupamentos de Câmara, nomeadamente um Quinteto Clássico, um Quarteto de Saxofones e um Quinteto de Metais. Quarta, 28 de Março, pelas 21:30 | Teatro Aveirense.



Mais info http://www.teatroaveirense.pt/evento_detalhe.asp?id=2092



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)