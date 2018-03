"São muitos os eventos, os projetos, as obras em curso, os licenciamentos de investimentos privados" - Ribau Esteves 28 mar 2018, 17:05 A Câmara de Aveiro aproveita o boletim municipal de março, hoje divulgado, para fazer um ponto de situação da atividade autárquica, dando relevo à concretização física de várias obras e ao desempenho cultural em 2017.



Uma "fase muito intensa de trabalho" ainda em arranque do mandato 2017/2021 em que "são muitos os eventos, os projetos, as obras em curso, os licenciamentos de investimentos privados com muitos deles em plena execução, num tempo em que a utilização dos Fundos Comunitários do Portugal 2020 que contratámos, está em fase de aceleração", refere Ribau Esteves na abertura.



Isto ao mesmo tempo que "prosseguem as negociações com o Governo de Portugal para que a sua reprogramação disponibilize mais recursos financeiros aos municípios, em especial para as áreas prioritárias da Educação e da Saúde, onde ainda temos muito investimento para realizar."



Março tem sido o mês da divulgação das obras do PEDUCA, programa de investimentos de qualificação urbana na ordem dos de 25 milhões de euros e que conta com apoio a fundo perdido de 11 milhões de euros dos Fundos Comunitários do Centro 2020.



De 2017, o edil destaca "o sucesso da atividade do Teatro Aveirense e dos Museus de Aveiro, que registaram um forte crescimento de atividade e de utilizadores", assim como as inaugurações dos novos sintéticos do Estrela Azul e do Barroca (ver boletim municipal aqui).

