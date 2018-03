CIRA adjudicou a elaboração do projeto do canil intermunicipal 28 mar 2018, 16:46 A Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro (ACIRA) adjudicou por 43,9 mil euros a elaboração do projeto do Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais (CIROA), que irá funcionar com três polos: Aveiro, Águeda e Ovar.



A empresa projetista escolhida tem um prazo de três meses para entregar a proposta, lê-se numa informação colocada na edição de março do boletim municpal de Aveiro.



"O Conselho Intermunicipal entende que é mais um passo para minorar e tentar resolver um problema que afeta todos os municípios associados e que se viu agravado pela entrada em vigor da nova Lei, avançando assim a CIRA numa solução de gestão integrada à escala intermunicipal."



O futuro canil intermunicipal representará um investimento estimado de 2,5 milhões de euros.

