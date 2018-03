Investimento de 830 mil euros para melhorar luz e energia solar no hospital de Aveiro 28 mar 2018, 11:06 "Mais um passo no caminho encetado" pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) "rumo à sustentabilidade económica e ambiental".



É assim que a administração liderada por Aurélio Rodrigues vê a adjudicação dos investimentos a realizar no âmbito do Projeto de Eficiência Energética financiado pelo Programa POSEUR.



A primeira empreitada destina-se a substituir a iluminação clássica do hospital de Aveiro por sistema LED. A escolha entre 14 concorrentes recaiu na Altice.



"Esta primeira fase, representa uma empreitada no valor de 832.830 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e vai resultar em ganhos de consumo energética na ordem dos 54 000 €/ ano", anuncia o CHBV.



O Projeto de Eficiência Energética do CHBV foi apresentado em Dezembro de 2016, tendo obtido financiamento pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), em Maio de 2017. É um dos principais investimentos deste centro hospitalar para o ano de 2018.



Além da iluminação, inclui trabalhos de requalificação da central térmica da unidade de Aveiro, com recurso à instalação de painéis solares e instalação de sistema fotovoltaico.



"Com todas as fases do projeto concluídas, prevê-se a subida de dois níveis na certificação energética de edifícios (do atual D para B) e as respetivas poupanças ao nível dos consumos energéticos (eletricidade, gás natural, gases medicinais e água)", refere o comunicado do CHBV.

