Núcleo de Karaté de Sangalhos recebe apoio para novo tapete oficial no CAR de Sangalhos 27 mar 2018, 22:55 A Câmara de Anadia aprovou no âmbito dos mais recentes contratos de investimento desportivos um apoio de três mil euros ao Núcleo de Karaté de Sangalhos (NKS), destinado a comparticipar a aquisição de um tapete (tatami) oficial competição. O equipamento irá substituir o que é utilizado diariamente no Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos, que acusa um acentuado desgaste.



Segundo uma nota de imprensa municipal, o NKS "tem vindo a evidenciar uma forte dinâmica associativa e desportiva, patente no aumento do número de atletas inscritos, na promoção de diversos eventos (estágios, campos de treino e torneios), na participação em provas, e na presença dos treinadores do clube em ações de formação nacionais e internacionais."



Anadia conta como técnico Ricardo Gomes, membro do IKTA - International Karate Teachers Academy, do Conselho Técnico do Instituto Shotokan de Portugal e Treinador Regional Centro-Norte nas disciplinas de Kata e de Kumite - escalões de formação. É detentor de um significativo palmarés em campeonatos nacionais e regionais, bem como em competições oficiais da Federação Nacional de Karaté de Portugal.



A autarquia aprovou outros subsídios ao associativismo local. A realização da “1.ª XCR – Resistência BTT – Anadia Capital do Espumante”, que vai ter lugar a 8 de abril, levou a Associação Recreativa de Grada (ARG) a receber 1750 euros.



O executivo deliberou também financiar com quatro mil euros os trabalhos que a Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Nova de Monsarros pretende levar a efeito na Capela de Nossa Senhora das Neves, em Vila Nova de Monsarros. A intervenção contempla o restauro e a conservação do altar-mor e dos altares laterais do templo, um património mais de três séculos, que apresenta sinais de avançado estado de degradação. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)