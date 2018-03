Famalicão - Beira-Mar disputado no estádio municipal de Anadia à porta fechada 27 mar 2018, 20:01 O Beira-Mar acerta esta quarta-feira o calendário do campeonato distrital principal de futebol frente ao Famalicão, de Anadia, da 24ª jornada, com uma várias alterações.



A partida é a primeira de duas à porta fechada, por imposição de castigo aplicado pela Associação de Futebol de Aveiro, no caso da agressão a árbitro por parte de um adepto aquando da receção ao Lamas.



Em situação normal deveria ser disputada em Aveiro. No entanto, o jogo foi transferido para o estádio municipal de Anadia (20:00) por, segundo explicou o treinador Cajó na antevisão, impedimento de utilização do estádio municipal de Aveiro.



"Será em características muito semelhantes ao treino, sem a presença de adeptos. Vai ser triste. Mas vamos continuar e encarar jogo como até aqui, jogar bem e conquistar os três pontos. Apesar de estarem em último, não mereciam pelo que vemos. Têm novos jogadores, esperamos o melhor deles e temos de impor a nossa qualidade", referiu o treinador.



O Beira-Mar está numa série de três vitórias consecutivas.



Os aurinegros têm pela frente três jogos em datas próximas, seguindo-se a receção à equipa do Juve Force, de Vagos, para a taça distrital (sexta-feira).



"Felizmente o nosso grupo é competitivo e tem muita qualidade, é uma série muito seguida, mas estamos bem, preparados e com poucas baixas", referiu Cajó.

