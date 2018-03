Recolha de património sonoro associado à pesca do bacalhau pede contributos populares em Ílhavo 27 mar 2018, 17:06 O Museu Marítimo encomendou ao realizador Tiago Pereira e à Associação Música Portuguesa a Gostar Dela Própria um levantamento e divulgação do património sonoro associado à pesca do bacalhau.



Segundo uma nota de imprensa, este desafio insere-se na programação de cultura em rede “Territórios com História: o Mar, as Pescas e as Comunidades”, cofinanciado pelo Centro 2020, que envolve ainda os municípios de Peniche e da Murtosa. O projeto cultural culminará num espetáculo comum em 2020.



"A ação a desenvolver pelo Museu Marítimo de Ílhavo tem por objetivo explorar uma dimensão inédita do extraordinário património relacionado com a pesca do bacalhau. O projeto é construído com a comunidade, ouvindo relatos e memórias do trabalho a bordo e em terra, no universo laboral da grande pesca. O trabalho de recolha e difusão centra-se na procura de aspetos e elementos sonoros relacionados com esta atividade e com o trabalho nas secas: canções, cançonetas, memórias musicadas, orações, sons do navio e dos dóris, ritmos do trabalho, testemunhos com ruído e melodia", refere o comunicado.



Antes do espetáculo final, por ocasião da celebração do 81.º aniversário do Museu Marítimo de Ílhavo, no dia 8 de agosto, ocorrerá um primeiro espetáculo do “Patrimónios Sonoros Marítimos”.



A organizam aceita contributos de populares no trabalho cultural de preservação da identidade marítima de Ílhavo. Os interessandos devem obter informação no Museu Marítimo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)