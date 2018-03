A Rota dos Moinhos de Albergaria-a-Velha celebra o seu quarto aniversário no fim de semana de 7 e 8 de abril com três visitas guiadas a diferentes núcleos.

A participação nas atividades está sujeita a inscrição, devendo a mesma ser feita através do endereço de correio eletrónico turismo@cm-albergaria.pt até ao dia 5 de abril.

No sábado, a visita tem início às 14h30 e inclui paragens no Moinho do Maia, em Fial de Baixo, no Moinho do Ti Miguel, no Fontão, nos Moinhos do Regatinho, em Vilarinho de São Roque, e no Moinho Chão do Ribeiro, em Mouquim. A atividade, que inclui uma degustação de algumas variedades de pão, tem o preço de cinco euros.

No domingo, 8 de abril, são organizadas duas visitas. De manhã, o autocarro parte às 9h30 para o Moinho de Baixo e Moinhos Quinta da Ribeira, em Ribeira de Fráguas, seguindo depois para o Moinho Porto de Riba, em Soutelo. Aqui, será feita uma caminhada orientada ao longo do Rio Jardim, num percurso de cerca de quatro quilómetros.

A manhã acaba com um almoço tradicional, acompanhado pela animação do Grupo Musical Juvent ude Branquense. A atividade tem o preço de 12 euros, com a refeição típica e caminhada.

Na tarde de domingo, a visita tem início às 14h30, com a primeira paragem no Moinho da Cova do Fontão, no Fontão. Seguem-se o Moinho São Marcos de Baixo, em São Marcos, e a Atafona, no Sobreiro, dois engenhos que irão receber, pela primeira vez, visitantes no âmbito do aniversário da Rota dos Moinhos.

Tal como na tarde de sábado , a visita inclui degustação e tem o preço de cinco euros.

O Município disponibiliza o transporte em todas as visitas, sendo o ponto de encontro na Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha.

Todas as inscrições estão sujeitas a confirmação pelo Serviço de Turismo.