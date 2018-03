Campeonato do Mundo de Motocross ´acelera´ em Águeda dias 14 e 15 de abril 27 mar 2018, 11:35 Águeda prepara-se para receber nos próximos dias 14 e 15 de abril a etapa portuguesa do Campeonato do Mundo de Motocross.



O Crossódromo Internacional de Águeda vai ser o palco do evento organizado pelo Águeda Action Club (ACTIB) com o apoio da Câmara Municipal.



Entre as novidades deste ano, figuram bancadas destinadas ao público na zona do conhecido ´salto de mesa´ que proporcionam ainda uma ampla observação da zona de arranque.



Com duas dezenas de provas no calendário em 2018, a ronda portuguesa será a quinta do campeonato e juntamente com as classes MXGP e MX2 estarão igualmente em competição as concorrentes do mundial feminino e os pilotos do Europeu MX 300.



A Câmara de Águeda apoia o Grande Prémio de Portugal, quer através da cedência do Crossódromo Internacional, quer através de um apoio financeiro de 75.000 euros, para além de apoio logístico na preparação da pista.



O Campeonato do Mundo de Motocross regressou ao Crossódromo Internacional de Águeda em 2017.

