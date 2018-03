Aveiro: Impressão 3D ajuda a dinamizar aulas no secundário 26 mar 2018, 23:46 O município de Aveiro está a apoiar a instalação de salas/laboratório no espaço escolar equipada com uma impressora 3D nas secundárias locais.



A iniciativa, que envolve a rede Inova-Ria, com sede na localidade, servirá para disponibilizar à comunidade educativa o acesso a esta tecnologia recente mas em forte expansão.



Alunos e professores têm vindo a receber formação no âmbito do programa "TICE nas Escolas" organizada pela autarquia e a associação que representa, a nível nacional, empresas dos sectores das telecomunicações, comunicação e eletrónica.



A ação de formação, que permite a capacitação nas técnicas de impressão e modelagem em 3D, passa pelos quatro estabelecimentos do ensino secundário do concelho.



A empresa Beeverycreative, associada da Inova-Ria e pioneira da tecnologia em Portugal, também integra a parceria criada para dinamizar a atividade "Tech Lab".



A impressão 3D pode trazer, entre outros, benefícios escolares em termos curriculares e extracurriculares.



A formação ajudará, segundo os promotores, "a despertar os alunos e para as TICE (Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica)".



No final, os formados serão capazes de explorar "as diversas ferramentas de modelagem e impressão" para a aplicação autónoma em metodologia ´learn by doing´, supervisionados pelos respetivos docentes.

