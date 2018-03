Caminhada solidária noturna de Oliveira do Bairro mereceu destaque no balanço da Semana Europeia da Mobilidade 26 mar 2018, 22:28 A "caminhada solidária noturna de Oliveira do Bairro", que se realizou a 16 de setembro, Dia Europeu Sem Carros, com mais de 3.000 participantes, foi um dos exemplos de boas práticas apresentadas em em Bruxelas (Bélgica), na entrega dos prémios da Semana Europeia da Mobilidade de 2017.



O município bairradino marcou presença na cerimónia na sequência do convite endereçado pela Agência Portuguesa do Ambiente, que, todos os anos, escolhe um concelho que se tenha destacado a nível nacional.



A comitiva oliveirense, que foi liderada por Jorge Pato, vice-presidente, tomou parte, também, em workshops relativos ao tema da mobilidade, que decorreram à margem da entrega de prémios.



Para o autarca, este convite “acaba por ser um prémio que a Agência Portuguesa do Ambiente oferece a todos os munícipes de Oliveira do Bairro, pela sua participação e entusiasmo verificado nas várias edições da Semana Europeia da Mobilidade, bem como o reconhecimento do trabalho excecional que os nossos técnicos municipais têm desenvolvido nesta área”.



A Semana Europeia da Mobilidade de 2017, que se realizou entre 16 e 22 de setembro, contou com a participação de 65 localidades, de 62 concelhos de todo o país.



Em Oliveira do Bairro, a programação especial incluiu sessões de cinema, ações de sensibilização e muitas atividades lúdicas e desportivas, no âmbito da sustentabilidade ambiental.



A edição de 2017 teve como slogan "A partilhar chegamos mais longe", focando-se essencialmente na questão da "Mobilidade verde, partilhada e inteligente", com os objetivos de promover soluções de mobilidade partilhada e de realçar os benefícios dos meios de transportes mais ecológicos. Esta iniciativa europeia pretendeu ainda encorajar a comunidade a utilizar as opções de mobilidade partilhada disponíveis para se deslocarem nas suas cidades e também para viajarem entre vilas, cidades e áreas suburbanas.

