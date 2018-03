Anadia: Ciclo de tertúlias “Quintas no Museu – Histórias de Vida” 26 mar 2018, 18:04 Dia 19 de abril.



O empresário José Redondo, administrador da empresa produtora do Licor Beirão, vai estar, pelas 21:30, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, no âmbito do ciclo de tertúlias “Quintas no Museu – Histórias de Vida”, promovido pela Câmara Municipal de Anadia.

José Redondo mantém a paixão por aquele que foi batizado como “o licor de Portugal”, cuja fórmula é um segredo bem guardado - apenas algumas pessoas da família sabem como misturar as 13 sementes e especiarias com que se faz uma das marcas mais irreverentes do país.

O empresário vai ainda dar a conhecer algumas das histórias e particularidades da construção desta carismática marca, bem como sobre o marketing e as novas realidades de gestão.



