Arquivo Distrital de Aveiro partilha apontamento histórico sobre a Feira de Março 26 mar 2018, 17:45 Não se encontra nos vários escritos uma data precisa da fundação do primeiro evento esta organização. Uma feira medieval, "dotada de grande presença de barracas de madeira com alfaias agrícolas, atoalhados e trapos, enchidos das várias regiões do país, barros e louças mais finas e algum artesanato".



As fontes consultadas levam a concluir que a Feira de Março ultrapassa o meio milénio. "Prova disso, seria D. Duarte, 11º rei de Portugal que autorizou a primeira feira anual franca na Vila notável de Aveiro e conferiu à vila na altura um importante privilégio alusivo à feira, muito idêntico a outras zonas do país onde se realizavam grandes feiras, que, contribuíam para o desenvolvimento económico e cultural e turístico das ditas zonas, atraindo quer comerciantes quer forasteiros vindos das mais diferentes zonas do país" (continuar a ler artigo no suplemento Destino Aveiro). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)