A Câmara de Anadia colocou em marcha a edição 2018 do Orçamento Participativo Jovem de Anadia (OPJA), que vai contar com uma verba de 250 mil euros.



As temáticas propostas são a "Cultura" e o "Empreendedorismo", informa um comunicado da edilidade.



À semelhança do ano passado, o processo de participação implica um registo na plataforma eletrónica específica – Anadia Jovem Participa –, a disponibilizar através do website do município.



As propostas deverão ser apresentadas entre 1 de maio e 15 de junho, decorrendo a sua divulgação e análise técnica de 16 de junho a 15 de julho. De 1 de agosto a 30 de setembro decorre o período para votação das propostas, e o vencedor, ou vencedores, será conhecido durante o mês de outubro e o projeto integrado no Orçamento Municipal para 2019.



O custo de cada projeto apresentado a votação não poderá exceder os 50 mil euros, e cada jovem pode ser promotor até ao máximo de duas propostas, alerta a edilidade.



"O OPJA tem como principal desiderato proporcionar aos jovens um envolvimento acrescido na sociedade democrática, promovendo uma cidadania ativa e a sua participação cívica na elaboração do orçamento municipal, estreitando a sua ligação entre a autarquia e os jovens", lê-se no comunicado.