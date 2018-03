Sever do Vouga aposta em estratégia integrada para desenvolver turismo local 26 mar 2018, 14:33 O vice presidente da Câmara de sever do Vouga, Almeida e Costa, defendeu "a importância de pensar o turismo" local "de uma forma estratégica e integrada", lembrando que "os apoios comunitários são uma alavanca para a concretização de projetos."



O autarca falava num encontro sobre o tema "A realidade do Turismo em Sever do Vouga" organizado pela turma do 3.º

ano do Curso Profissional Técnico de Turismo Ambiental e Rural do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga.



A Câmara está empenhada em trabalhar o turismo "em conjunto com outras atividades, como a cultura e gastronomia, sendo fundamental as parcerias".



A meta passa passa por cativar os turistas e divulgar o património histórico e paisagístico, promover equipamentos e o calendário de atividades.



A Câmara está empenhada ainda em "disponibilizar o apoio" a jovens, "quer no acolhimento de estagiários, quer no apoio a novos empreendedores."



O município quer aproveitar a importância das marcas "Ria de Aveiro", "Capital do Mirtilo" e "Montanhas Mágicas" para assegurar "o posicionamento estratégico do concelho enquanto destino turístico de Portugal."

