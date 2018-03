O PCP anunciou que irá questionar o Governo para "esclarecer" sobre os despedimentos na empresa de calçado MoveOn, ex-Aerosoles, em Esmoriz, Ovar.



Uma multinacional "a quem o Pais deu regalias para manter os postos de trabalho e continua a usar e abusar do País, não hesitando em destruir postos de trabalho, fragilizando o sector produtivo e o tecido produtivo para depois deixar a Segurança Social a braços com as prestações sociais que decorrem destes despedimentos", alerta um comunicado.



"Apesar dos bons resultados no sector" a sociedade detida pelos Indianos da Tata, que está a produzir em Esmoriz, "volta a ter em causa os postos de trabalho de 44 trabalhadores da produção do total de 68 trabalhadores ao serviço."



A MoveOn, que detém a licença da marca para a Europa, Índia e África do Sul, anunciou o encerramento das 16 lojas Aerosoles na Península Ibérica, nove em Portugal, "em resposta à crise sentida pela casa-mãe nos Estados Unidos ao apresentar a sua insolvência e deixando uma dívida de dois milhões de euros em Portugal."