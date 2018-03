Melhoramentos do complexo desportivo da Gafanha motiva contrato programa 26 mar 2018, 10:15 A Câmara Municipal de Ílhavo assinou um contrato programa de desenvolvimento desportivo com o Grupo Desportivo da Gafanha e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré para melhoramento das instalações desportivas da coletividade mais representativa das freguesia.



Fernando Caçoilo, líder da edilidade, "destacou o importante passo que era dado para a requalificação, com o apoio da autarquia, do Parque Desportivo do GDG, propriedade da Junta de Freguesia, através do levantamento das infraestruturas existentes, no desenho do plano de requalificação, na orçamentação e calendarização das intervenções, nesta primeira fase, promovendo, desta forma, o estímulo à prática desportiva principalmente dos mais jovens com condições dignas e atrativas".



Este acordo tripartido entre a Câmara Municipal "como investidora", a Junta de Freguesia como titular do complexo e o Grupo Desportivo da Gafanha como associação desportiva que diretamente usufrui do Parque Desportivo, "reflete a importância da política desportiva e do apoio ao associativismo promovidos pela Autarquia como alavanca do desenvolvimento das comunidades e do bem-estar dos cidadãos."



O contrato programa de desenvolvimento desportivo prevê que até ao final de 2019 o levantamento das estruturas existentes e a definição de um plano de requalificação, nomeadamente, da bancada, dos balneários, das instalações sociais, e área envolvente do Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré.

