O grupo Navigator (antiga Portucel) pretende apoio dos municípios para criar uma nova central de coogeração a biomassa florestal residual.



A empresa, que está a fazer um grande investimento de ampliação e modernização tecnológica das suas instalações em Cacia, já apresentou o projeto à Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro (CIRA).



Na altura, a administração fez o historial de produção de energia eléctrica e o consumo de biomassa atual na unidade local, que se pretende reforçar com o novo projeto.



Os autarcas ficaram a conhecer os planos da Navigator no mês passado, resultando do encontro uma proposta de colaboração feita pelo grupo.



O conselho intermunicipal "acordou integrar esta proposta de parceria" para apresentar ao Governo, nomeadamente em reunião solicitada ao Secretário de Estado das Florestas.



O trabalho será feito no âmbito do Decreto-Lei nº 64/2017, de 12 de junho, que veio definir um regime especial e extraordinário para a instalação e exploração, por municípios ou comunidades intermunicipais, de novas centrais de valorização de biomassa.



A legislação aprovada o ano passado definiu, igualmente, medidas de apoio e incentivo destinadas a assegurar a concretização dos projetos, "tendo por objetivo fundamental a defesa da floresta, o ordenamento e preservação florestais e o combate aos incêndios."



A escolha dos concelhos, segundo a lei, deve ter em conta a proximidade com zonas críticas de incêndio ou com povoamentos florestais, a existência de capacidade de receção de potência de redes e a proximidade em relação a outras centrais de biomassa florestal ou outras indústrias do setor florestal, consumidoras de biomassa florestal e a possibilidade de implantação.



O Governo estabeleceu ainda que seja tida em conta a possibilidade de implantação preferencial em zonas ou parques industriais áreas de localização empresarial ou outras zonas que permitam ou propiciem, complementarmente, o aproveitamento da energia térmica.



A instalação e exploração das centrais é da competência dos municípios.



A Navigator possui em atividade em Cacia uma central de cogeração a biomassa associada à fábrica de pasta e uma central termoelectrica de biomassa para a produção de energia renovável.