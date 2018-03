Futebol / Segunda Liga: Triunfo expressivo do Arouca no assalto aos primeiros lugares (Ag. Lusa) 25 mar 2018, 19:24 Arouca venceu este domingo fora o Gil Vicente, por 3-0, em jogo em atraso da 2.ª Liga, e alcançou o Nacional e o Penafiel no topo da classificação.



Palocevic abriu o ativo, aos 32 minutos, Barnes fez o segundo, aos 76´, e Bukia estabeleceu o 3-0 final aos 83´, permitindo aos arouquenses passarem a somar 53 pontos, os mesmos de Nacional e Penafiel, enquanto os barcelenses se mantêm em zona de despromoção, no 18.º lugar, com 30 (ler artigo). Já o Real somou este domingo um importante triunfo, por 1-0, na receção à Oliveirense, num encontro em atraso da 29.ª jornada da 2.ª Liga, mantendo assim vivas as esperanças de fugir à despromoção.



