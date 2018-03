O Gafanha perdeu esta tarde em casa por um 0-1 com o líder União de Leiria a contar para a 26ª ronda da Série C.



A equipa ilhavense desce para o sétimo lugar, com 42 pontos a par do Anadia que não foi além de um empate 1-1 no seu reduto com o Ferreira de Aves.



O Recreio de Águeda também empatou 1-1 na receção à AD Nogueirense (mais informação)