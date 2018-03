Eficácia aveirense fez toda a diferença 25 mar 2018, 17:02 O Beira-Mar foi ganhar ao reduto do Alba por 0-3 em partida da 25ª jornada do principal campeonato distrital de Aveiro.



Ficha e vídeo Em tarde marcada pela eficácia ofensiva, os aveirenses somaram a terceira vitória consecutiva numa ronda em que Lourosa e São João de Ver, primeiro e segundo classificados respetivamente, não perderam pontos.



Os locais entraram melhor na partida. Jorge não demorou muito tempo a obrigar o guarda-redes João Figeiredo a mostrar serviço.



O Alba insistia nos remates, com Tito e Ricardinho a tentarem a sua sorte.



Apesar do maior domínio da equipa da casa, o Beira-Mar colocou-se em vantagem num livre direto apontado de forma irrepreensível por Letz, ao passar da meia hora de jogo.



O Alba manteve o pé no acelerador e pediu-se grande penalidade quando Martin apareceu caído.



Depois do intervalo, com o jogo mais repartido, o Beira-Mar ampliou a vantagem através de Aranha, que aproveitou um passe errado para ficar isolado e ´bater´ o guardião Carvalheira.



Os atacantes locais continuavam a conseguir criar oportunidades mas o Beira-Mar não ficava atrás, com a diferença de marcar.



Artur levou a bola à barra. Na resposta, João Figueiredo voltou a estar em bom plano, chamando a si também algum do mérito pelo resultado.



O Alba viu-se reduzido a 10 jogadores com a expulsão do central Alex (duplo amarelo) e o terceiro golo acabaria por surgir com naturalidade, num remate colocado de Artur.



O líder Lourosa regressou às vitórias, no derby concelhio com o Fiães (2-3). Já o São João de Ver foi a Carregosa ganhar por 1-3. O Lamas ganhou em casa por 2-1 ao Pampilhosa (mais informação).



Declarações



"Uma boa exibição, num sintético difícil, com muito vento. Corrigimos ao intervalo, depois seria normal resolvermos o jogo, criámos muitas situações e sem quase nenhum perigo na baliza do João. Os jogos fora são muito dificéis. Jogar agora à porta fechada não traz vantagem, mas vamos ter de cumprir o castigo" - Cajó, treinador do Beira-Mar.



"Estavamos bem no jogo, sofremos o primeiro golo de livre. Na segunda parte, surgiu o 0-2 e geriram melhor, arriscámos. Com menos um fez a diferença. Cometemos erros que pagam-se caro, mas estamos dentro dos objetivos, sabendo que temos de ser cada vez mais fortes e não deixar de trabalhar" - Hugo Oliveira, treinador do Alba. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

