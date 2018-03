Portugal prepara-se para se juntar a França e Itália no acordo pela liquidez partilhada do póker 25 mar 2018, 16:03 Mudanças regulamentares serão um fator chave para colocar o póker na vanguarda dos jogos online na Europa. Há algumas semanas o serviço encarregado do Regulamento e Inspeção do Jogo em Portugal (SRIJ) aprovou a resolução que autoriza a liquidez partilhada do póker com outras nações europeias.



Segundo disse o porta-voz da SRIJ em comunicado "através deste sistema, agora é possível que os jogos de póker se beneficiem da liquidez compartilhada. Para jogadores e operadores, isso permite todas as garantias de controle e relatórios necessárias para uma experiência de jogo segura e responsável”.



Para muitos dos países reguladores, como França, Itália e Espanha, este acordo já era esperado há algum tempo, com a inclusão de Portugal, o póker online abre suas mesas para mais jogadores de diferentes países.



Estas mudanças regulamentares serão um fator chave para colocar o póker na vanguarda dos jogos online na Europa. Um novo cenário que permitirá a realização de torneios com um maior afluente de jogadores, melhores prêmios para eles e um maior número de mesas de jogo. Se tudo isso acontecer como é esperado, o mercado será ainda mais atraente do que é hoje.



A França e a Espanha estão entre as nações mais avançadas em termos de regulamentos, Portugal acaba de entrar e, embora a Itália tenha concordado em participar, a data oficial do seu início ainda não está confirmada.



De acordo com um comunicado publicado pela Direção Geral de Regulamento do Jogo em meados de 2017, “este acordo irá estabelecer as bases para a cooperação entre as autoridades signatárias nesse quadro e será seguido pelos desenvolvimentos dentro de cada jurisdição que são necessários para fazer possível a liquidez para o jogo de póker".



A abertura de fronteiras na internet é o cenário ideal para muitos usuários do póker 888, por exemplo, que, por terem todas as licenças, preencherão suas salas com jogadores ávidos por competir internacionalmente.



Em algum momento, países como Alemanha, Áustria e Reino Unido aderiram às conversações, mas ainda não avançaram nas negociações correspondentes para sua participação. Embora tenha sido possível vislumbrar a possibilidade da chegada do .eu, nas salas de póker de toda a Europa.



Talvez essa união ou cooperação administrativa ainda não tenha sido possível porque os membros de alguns governos estejam discutindo algumas questões como lavagem de dinheiro, moedas virtuais, novos jogos, entre outros pontos.



O que significa “liquidez partilhada”?



Trata-se de incorporar medidas que facilitem jogos de casino ou jogos de póquer online noutros países, sem que isso implique a falta de legalidade. Sua implementação, é a resposta a uma demanda atual, e embora inicialmente tenha havido alguma relutância, as operações serão protegidas contra fraudes e refletidas para os países envolvidos, a fim de que todas as partes conheçam os movimentos de dinheiro feitos pelos seus cidadãos.



A mudança de mentalidade na área do jogo é o reflexo do mundo em que vivemos, tudo está em constante movimento e é essencial estar nas últimas tendências para não perder seguidores.



Quebrar paradigmas convencionais, especialmente quando se trata de operações monetárias na Internet, é uma das motivações mais evidentes dessas novas correntes virtuais. A febre Bitcoin provou isso, sua operacionalidade e eficiência poderiam superar qualquer previsão desanimadora depois de suas primeiras aparições no mercado de ações.



Alguns benefícios que emergem do novo regulamento



- O póker se coloca no mesmo ritmo que o resto dos segmentos de jogos online;

- Permite benefícios para os operadores que possuem as licenças correspondentes;

- Admite aos jogadores, dos países signatários, participar em mesas e torneios internacionais. O que retorna ao póker, um jogo mais variado e inovador;

- Fornece um ambiente seguro para todos os usuários;

- Oferece condições iguais para cada um dos países envolvidos;

- Isso gerará um aumento nos benefícios globalmente.



Algumas implicações da resolução



-A Direção Geral do Regulamento do Jogo (DGOJ) tem poderes para autorizar o desenvolvimento do póker online com uma modalidade de liquidez diferente para a participação de usuários com registo espanhol;



- Os operadores que solicitam ou possuem uma licença podem oferecer a seus patrocinadores um ambiente internacional de liquidez partilhada;



- Será preciso ter um sistema técnico baixo aprovação ou homologação oficial;



- Os operadores devem comunicar a data do início do jogo sob o novo regulamento.

