O presidente do Turismo Centro de Portugal (TCP) incentivou Aveiro, cidade e Região, a prosseguir o trabalho para ter "uma oferta" turística "singular e diferenciadora".



Pedro Machado, que falava na inauguração da secular Feira de Março, este sábado, apontou o caso do projeto de turismo militar de S. Jacinto como exemplo a seguir.



"Uma nota distintiva, a mostrar que Aveiro está a ser mais arrojada que outras regiões", referiu.



A vertente museológica da antiga base, que acolheu os primeiros hidroaviões há exactamente 100 anos, foi mostrada a agentes de viagens holandeses, tendo suscitado interesse.



Isso mesmo ficou registado aquando de uma recente "inspeção" preparatória do congresso anual da Associação Holandesa de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ANVR), que irá trazer à região, em novembro, cerca de 250 profissionais daquele país.



Um mercado "muito rico e importante" que a TCP deseja conquistar. Por isso, os organizadores estiveram na freguesia do outro lado da Ria a conhecer a unidade ocupada pelo Exército. "Um espaço que pode ser um espaço de criatividade, de imaginação, que foge aos espaços convencionais que a atividade turística hoje tem", explicou o presidente da entidade regional.



"Aveiro tem essa capacidade de ter uma oferta singular, diferenciadora, espaços não previstos, que fazem com que os operadores internacionais levem daqui uma imagem de juntar o património e a riqueza de Aveiro e da Região, mas tirando partido de outras realidades, como é o turismo militar", referiu Pedro Machado.



O TCP está a trabalhar este novo eixo, que arrancou há dois anos, dirigido a mercados alvo que podem ser importantes, como a França, onde existem seis milhões de pessoas interessadas nestas temáticas, em fruir equipamentos e património. "Aveiro também aqui está a ser visionária, estamos a acrescentar valor a esta indústria turística", elogiou o presidente.



Sobre a Feira de Março, disse que vai ao encontro da necessidade de "eventos com grande notoridade e sejam a âncora, para que os visitantes fiquem mais tempo" na região, aproveitando "belíssimas experiências turísticas" que ajudam também os sectores associados, como a hotelaria, comércio e serviços.