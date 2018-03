Artística empata com o FC Porto no arranque da fase final do campeonato de andebol da primeira divisão 24 mar 2018, 22:56 A Artística de Avanca empatou, este sábado à tarde, no seu reduto, com o FC Porto, candidato ao título, por 23-23 no arranque da fase final do Grupo A do Campeonato Andebol 1.



Ao intervalo, os locais perdiam com os azuis e brancos por 11-13 (mais informação).

