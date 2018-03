Beira-Mar empenhado em travar bons resultados do Alba 24 mar 2018, 22:46 O Beira-Mar desloca-se este domingo a Albergaria-a-Velha a contar com "bastantes dificuldades", atendendo "à boa fase" que a equipa local atravessa.



Comentário do treinador Cajó em jeito de antevisão da partida com uma equipa que em 15 jogos perdeu uma vez e pela margem mínima, ocupando o nono lugar (33 pontos).



Os locais conseguiram um empate a uma bola na visita ao reduto do Lourosa, líder destacado do campeonato, e venceram em casa o São João de Ver, segundo classificado, por 3-1.



"Apesar de uma semana de trabalho com algumas condicionantes que dificultaram a preparação do jogo,, o grupo está focado e empenha em conquistar a vitória", garante o técnico aveirense, acreditando que "será um momento da época importante" para testar "o carácter e a ambição" da equipa.



O Beira-Mar adiou a partida anterior, em casa, com o Famalicão e viu, entretanto, confirmado o castigo da Associação de Futebol de Aveiro de derrota por 0-3 com o Lamas por força da agressão de um adepto ao árbitro, mais dois jogos à porta fechada. A formação aurinegra leva duas vitórias consecutivas com Ovarense e Bustelo (mais informação).

