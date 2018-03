Os problemas não se resolvem com paliativos, têm de ser combatidos com uma inversão total de políticas para que as tragédias não se repitam.

Filipe Guerra *

Foi apresentado no início desta semana o Relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de Outubro de 2017, destacando-se severas críticas à falta de prevenção das autoridades competentes e à sua capacidade de resposta.

Não havendo portanto, diferenças relevantes face aos relatórios efectuados anteriormente a propósito dos incêndios de Pedrogão Grande e na Zona centro. Ficaram assim diversos aspectos por assinalar, que se admite estejam para lá do âmbito do Relatório da Comissão.

É realmente imperioso o apuramento cabal da tragédia, dos seus contornos e consequências, indo ao seu âmago, e procurando o apuramento das diversas responsabilidades, aos diferentes níveis, previne-se que se repitam erros e seja feita Justiça sobre quem sofreu.

Sobre o presente imediato, há três aspectos fundamentais a resolver: o primeiro, fazer chegar o auxílio anunciado pelo Governo, necessário às populações e tecido económico, produtivo e social, derrubando barreiras burocráticas existentes e utilizando todos os recursos para que nada fique por reconstruir; segundo, a situação das “segundas habitações”, casas de quem não residindo por enquanto fixamente nas terras afectadas(quantos por motivos laborais não se afastaram ao longo da vida e que ciclicamente voltam “à terra”, ou para lá querem voltar definitivamente, contrariando a desertificação) lá tem uma segunda habitação animando as localidades e a sua economia em largos períodos do ano; terceiro, o cumprimento da Lei de Apoio às Vítimas aprovada na Assembleia da República por iniciativa do PCP, salvaguardando o direito das vítimas à Saúde, Educação, Habitação entre outros aspectos relevantes.

É preciso ter presente que independentemente da existência de elementos meteorológicos incomuns, as grandes causas, estruturais, das tragédias dos incêndios têm uma relação directa com anos e anos de opções políticas de direita, no Interior e no mundo rural, levadas a cabo pelos sucessivos governos PSD, CDS e PS, e que são hoje estruturais e difíceis de ultrapassar. Estes problemas não se resolvem com paliativos, têm de ser combatidos agora e com uma inversão total de políticas para que as tragédias não se repitam.

Importa na prevenção dos incêndios não repetir opções políticas de favorecimento da grande propriedade ou de destruição de produção como a célebre PAC, e que conduziram à desertificação demográfica e produtiva da largas regiões do país e à destruição do aparelho produtivo ao longo do Interior e no mundo rural, de destruição de cooperativas produtivas e de baldios populares. É igualmente preciso por termo à ditadura das monoculturas do Eucalipto sob as mãos da Altri/Portucel ou do Pinho pela SONAE.

Escusa o Governo de procurar agora empurrar responsabilidades para as autarquias ou para os pequenos e médios proprietários(que são as grandes vítimas) porque nada se resolverá por quem não tem meios para tal.

É necessário defender a Floresta e repovoar o interior, combater a desertificação(devolvendo às populações serviços públicos retirados ao longo de anos), recuperar o aparelho produtivo e entregando a terra a quem a quer trabalhar, realizar investimento público relevante e reprodutivo, apostar nas espécies autóctones(é paradoxal, mas os incêndios na sua devastação são agora uma oportunidade para plantar e ordenar eficazmente e preventivamente) , e naturalmente apostar na dignificação e valorização das forças de segurança e nos seus meios.

Não existirá segurança nem desenvolvimento nacional sem um Interior vivido e pujante, com populações, com juventude, dotado de meios e com aparelho produtivo forte e diversificado.

* Jurista, vogal do PCP na Assembleia Municipal de Aveiro.