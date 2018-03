O presidente da Câmara de Aveiro elogiou hoje o "exercício apaixonante de trabalho de muita gente" que permite manter a Feira de Março "com imensas notas de diversidade, na sua pesada tradição de 584 anos, mas com ligeira jovialidade de um evento muito atrativo, que é sempre um grande estímulo."



Ribau Esteves falava, esta tarde, na sessão de inauguração do secular certame que irá ficar patente durante um mês na cidade da Ria.



"Nesta fase em que o tempo ainda está frio, a vontade de nos encontramos, brindarmos à vida, divertirmos-nos e ouvirmos música que nos encante, tem aqui uma forma especial e única", acrescentou o edil.



Ribau Esteves destacou "os dois convidados de honra" da Feira de Março 2018. Um é o Regimento de Infantaria 10, com sede operacional na antiga base de São Jacinto hoje nas mãos do Exército, que incluiu na programação do certame uma exposição e uma conferência alusivas aos 100 anos da chegada dos hidroaviões, marcando o início da presença militar naquela freguesia.



O segundo é o Turismo Centro Portugal, que tem sede em Aveiro, para assinalar o "percurso incrível, notável e raro, especialmente nos últimos três anos" do sector turístico, como "factor indutor forte da economia, com contributo das empresas e obviamente em que o trabalho da Câmara tem sido importante", lembrando o fim da taxa turística e pacificação das relações com os hoteleiros.



"Garantidamente vamos continuar a crescer", afiançou, considerando a homenagem ao Turismo Centro Prtugal "um estímulo e agradecimento para prosseguir a parceria e tirar muito e bom fruto". A Câmara quis "deixar claro que a Feira de Março passa a ser uma peça importante na oferta turística" (continuar a ler artigo no suplemento DestinoAveiro).