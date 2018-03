Basquetebol/ Liga: Oliveirense venceu o Porto no Dragão, Benfica ganha em Ílhavo vingando a derrota na Taça 24 mar 2018, 00:06 A Oliveirense Basquetebol bateu o FC Porto em pleno Dragão Caixa, por 92-89, num jogo impróprio para cardíacos que contou com 12 empates e 17 (!) mudanças de liderança.



O encontro ficou decidido graças a um triplo de João Guerreiro (22pts, 6res, 1as), a poucos segundos da buzina final. Os "azuis e brancos" ainda tentaram levar o jogo para prolongamento, mas sem sucesso.



Já o Benfica vingou a derrota da final da Taça de Portugal e entrou com o pé direito na 2.ª fase da Liga Placard, ao vencer o Illiabum, em Ílhavo, por 101-86.



Ao contrário do que tinha sucedido no último domingo, em Braga, os "encarnados" estiveram bem melhor na eficácia do lançamento exterior (43%, 12/28) e no capítulo do ressalto (44 vs. 32), o que ajudou à conquista do triunfo desta sexta-feira. Mais informação em www.fpb.pt Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)