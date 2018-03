Severi comemora o seu primeiro aniversário 23 mar 2018, 22:50 É já na noite de 24 de março, pelas 21:30, que o talento vai subir ao palco do Centro das Artes e do Espectáculo. A Severi-Associação Cultural de Expressão Dramática comemora o seu primeiro aniversário com uma gala que reúne convidados especiais. A noite será também de solidariedade, através de uma homenagem aos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga que irão receber donativos materiais. A entrada tem um custo de 2 euros por pessoa. “Amigos de SeVer”, “Cedrim Boom”, “Só Vozes”, “AudioGlobo” (Escola de Música e Ballet) e a Escola de Música “Pentagrama” trazem música e dança ao serão que conta ainda com a estreia de sketches originais protagonizados pela Severi. Fundada a 27 março de 2017 e tendo como missão promover culturalmente o concelho, com enfoque especial no teatro, a Severi conta com 50 sócios vindos de todas as freguesias do concelho. “Com este evento, quisemos divulgar o que melhor se faz no nosso concelho e provar que Sever do Vouga é terra de muito talento, e também, de acordo com os nossos estatutos, criar pontes e estabelecer sinergias entre as diferentes forças vivas do nosso concelho”, explica a associação. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

