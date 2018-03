Junta de Eixo e Eirol critica inação da Câmara no acompanhamento de animais de companhia abandonados 23 mar 2018, 22:38 A Junta de Eixo e Eirol tem agendado reuniões com representantes locais de partidos, nomeadamente o PS, que suporta a maioria naquela freguesia, e o PAN, assim como associações de defesa dos animais, para "concretizar um protocolo procedimental de boas práticas" que "atenue a ausência de um canil municipal".



Em comunicado, o executivo liderado por João Morgado, diz que a mobilização servirá ainda para "tomar outras medidas que a Câmara não faz nem deixa fazer".



Uma tomada de posição após recentes "acidentes que vêm adensar as preocupações políticas" na área da proteção dos animais que se afigura "tão premente", considerando "importante esclarecer que a competência legal nesta matéria não é da Junta de Freguesia, mas sim da Câmara Municipal".



O episódio mais recente, muito comentando na freguesia, ocorreu quando uma viatura colheu vários cães na via pública.



"A pedido da GNR, os colaboradores da Junta de Freguesia retiraram o cadáver do animal da via, e abandonaram o local", embora não fosse competência da Junta, mas sim da Câmara Municipal. "No entanto, por questões de saúde pública, e respeito pelo animal, os colaboradores retiraram o cadáver, que foi enterrado em terrenos da Junta de Freguesia", explica o comunicado onde se lê que "desvirtuar esta realidade é pura difamação, crime particular", pelo que o presidente da Junta reserva-se ao direito de "agir em conformidade com o que a lei prevê nestes casos (ler comunicado no artigo relacionado). Notícias Relaccionadas 23 mar 2018, 22:17 Medidas para concretizar um protocolo procedimental de boas práticas em relação aos animais de companhia Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)