Medidas para concretizar um protocolo procedimental de boas práticas em relação aos animais de companhia 23 mar 2018, 22:17 A Junta de Freguesia de Eixo-Eirol, em Aveiro, no âmbito das suas preocupações e princípios para as políticas que apresentou às eleições de 1 de outubro, eleita nas listas do Partido Socialista, tem em prática um conjunto de iniciativas que dão expressão a uma agenda que respeita e quer inovar naquilo que tem de ser uma Junta do Século XXI - também na proteção aos animais. É importante esclarecer que a competência legal nesta matéria não é da Junta de Freguesia, mas sim da Câmara Municipal, como pode ser comprovado pelos normativos legais, entre outros, Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de dezembro; Lei 75/2013, de 12 de setembro; Lei nº 27/2016, de 23 de agosto; Lei nº 8/2017, de 3 de março. É da máxima relevância, neste contexto político, que este assunto prioritário na agenda política do Partido Socialista, como é evidente nas constantes interpelações feitas ao Presidente da Câmara – conferir, entre outros, ata nº 7, da reunião de Câmara de 29 de março de 2017. Face a estas ideias prévias e à sensibilidade do Executivo desta Junta de Freguesia com que tem seguido atentamente e com preocupação a problemática da existência de uma matilha de cães no território de Freguesia. Face à inação da entidade competente, e na tentativa de minorar o problema, no dia 1 de março de 2018, em reunião pública da Junta de Freguesia, foi deliberado suportar o custo da esterilização de 6 animais, em condições específicas, e descritas na ata da reunião. E mesmo assim, surgem acidentes que vêm adensar as preocupações políticas nesta área (proteção dos animais) tão premente. No dia 8 de março de 2018 a Junta de Freguesia de Eixo e Eirol recebeu a comunicação de uma cidadã alertando para um acidente que envolveu uma viatura e vários cães. A Junta de Freguesia enviou ao local dois dos seus colaboradores. Chegados ao local, estes colaboradores encontraram a GNR que estava a tomar conta da ocorrência. Estes colaboradores relataram a existência de uma cão cadáver e outro, a pouco metros, um cão ferido. Apesar de a comunicação do acidente referir vários cães, à chegada ao local, os membros da Junta de Freguesia apenas confirmaram a existência destes dois animais. A pedido da GNR, os colaboradores da Junta de Freguesia retiraram o cadáver do animal da via, e abandonaram o local. Reforça-se, mais uma vez, que este procedimento (recolha do cadáver) não é da competência da Junta, mas sim da Câmara Municipal. No entanto, por questões de Saúde Pública, e respeito pelo animal, os colaboradores retiraram o cadáver, que foi enterrado em terrenos da Junta de Freguesia. No dia seguinte, um terceiro elemento da Junta, ao passar no local do acidente, verificou a existência de um animal morto, que foi igualmente recolhido e enterrado em terrenos da Junta de Freguesia. No dia 16 de março, o Presidente da Junta de Eixo e Eirol – por mero acaso durante execução de trabalhos pessoais nas suas propriedades agrícolas - encontrou outro cadáver de um cão, em elevado estado de putrefação. Comunicou à Câmara Municipal e GNR esse facto, tendo enviado esse e-mail com conhecimento a várias pessoas que contactaram a Junta de Freguesia

a pedir esclarecimentos sobre o sucedido. No dia 20 de março, o cadáver do animal ainda se encontrava no mesmo local. Torna-se público também que as medidas para concretizar um protocolo procedimental de boas práticas da Junta de Freguesia que atenue a ausência de um canil municipal e tomar outras medidas que a Câmara não faz nem deixa fazer, a Junta vem agendando reuniões com Partidos, mormente o Partido Socialista, que suporta esta maioria, e Partido Pessoas – Animais - Natureza; assim como associações com grande trabalho nesta área. Assim, consideramos que o desvirtuar esta realidade é pura difamação, crime particular, e terá o Presidente da Junta de agir em conformidade com o que a lei prevê nestes casos. Junta de Freguesia de Eixo e Eirol

