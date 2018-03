Aproxima-se o arranque da instalação de um novo posto de atendimento, entre outros melhoramentos.



A sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro entregou as obras de requalificação dos espaços de usufruto público a uma firma de Oliveira de Frades especializada neste tipo de intervenções onde a madeira é o material dominante das estruturas a criar.



O investimento é de quase 761.280, estando previsto a conclusão num prazo de 270 dias.



Segundo informação transmitida pela Polis Litoral aquando do lançamento do concurso, no final de 2016, entre os melhoramentos contemplados figura a execução de obras de adaptação do percurso existente para cidadãos com necessidades especiais, a construção de um auditório ao ar livre e de um centro de interpretação, com os respectivos apoios.



A Reserva ficará, assim, dotada de melhores estruturas para o conhecimento e interpretação do espaço natural por parte dos visitantes.



Os edifícios da sede, incluindo o centro de acolhimento serão reabilitados no âmbito da mesma empreitada, que prevê ainda o arranjo e reordenamento do espaço exterior.



960 hectares protegidos



A Reserva das Dunas de São Jacinto foi instituída em 1979 para proteger os habitats, flora e fauna selvagens no extremo da península que vai desde Ovar e São Jacinto, estando integrada na Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro. Tem uma área de 960 hectares, dos quais 210 de espaço marítimo, sendo o cordão dunar consolidado por vegetação espontânea, como o estorno, o cardo-marítimo e a soldanela, confinado com uma área florestada com pinheiro-bravo e acácia a partir dos finais do século XIX, com o objectivo de fixar as areias.



Na frente oceânica a Reserva é um local privilegiado para observar aves marinhas, dispondo de um extenso passadiço, entre as águas da ria e a praia, e na década de 80 foram criados vários charcos que suportam variada vegetação aquática e servem de refúgio às colónias de patos e garças. É atravessada por um trilho sinalizado que permite observar vários tipos de dunas (com passadiços para proteger as plantas, as dunas e as terras mais para o interior), conhecer as plantas e descansar o olhar sobre um imenso areal.

Imagens do projeto da autoria do Atelier do Beco da Bela Vista | Aveiro