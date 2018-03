Célia Alves, gerente das Caves São João, tornou-se a primeira mulher presidente da Confraria dos Enófilos da Bairrada.



A também directora de produto da empresa engarrafadora de vinhos e espumantes receber das mãos de Fernando Castro a liderança da confraria báquica mais antiga de Portugal, que foi fundada a 11 de Junho de 1979.



Carlos Campolargo, produtor da Campolargo Vinhos, e José Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, ocupam as vice-presidências. A mesa da assembleia geral continua com António Dias Cardoso, conhecido por “Senhor do Vinho” por contribuir para a promoção da enologia na Bairrada.



"O cargo de presidente da Confraria dos Enófilos da Bairrada atribui a Célia Alves responsabilidades na defesa e valorização, bem como no prestígio e na divulgação dos vinhos da Região Demarcada da Bairrada, quer dentro do país, quer a nível internacional. Esta eleição vem também afirmar o papel notório e notável das mulheres no universo vitivinícola na Bairrada", refere um comunicado.



A Confraria tem entre as suas finalidades "levar os vinhos da região a novos mercados e a novos públicos e, ao mesmo tempo, consolidar aqueles em que já estão presentes, bem como enaltecer a mais-valia associada à versatilidade do terroir bairradino."



A oferta dos produtores é múltipla, desde espumantes a vinhos envelhecidos em garrafa, passando pelos tintos, pelos brancos e pelas aguardentes, o que é visto como "um factor determinante para que a Bairrada marque uma posição diferenciada no mundo dos vinhos."