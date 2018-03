A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de executivo, a regularização extraordinária de vínculos precários de 18 trabalhadores.



A medidas contempla colaboradores com funções que correspondem "ao conteúdo funcional de carreira gerais ou especiais" satisfazendo "necessidades permanentes dos órgãos ou serviços abrangidos pela Lei Geral de Trabalho em Funções."



Na última reunião, foram aprovados cinco contratos de prestação de serviços de medicina veterinária, na modalidade de avença. As contratações resultam do protocolo que a autarquia estabeleceu com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) "com vista à melhoria da resposta sanitária aos agentes locais com estabelecimentos de abate de leitões, diminuindo o tempo entre o abate e o consumo do leitão nos agentes económicos locais e salvaguardando, assim, a qualidade de um produto emblemático do concelho."



A preocupação da autarquia é, para além de garantir a saúde pública, dar resposta aos operadores económicos para que possam realizar os abates nas condições que melhor garantam a qualidade do produto final. Trata-se de um dos setores mais importantes, na economia local, que suporta mais de mil postos de trabalhos (diretos e indiretos).