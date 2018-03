O município de Vagos e a Associação Florestal do Baixo Vouga vão colaborar na rearborização da área afetada pelos incêndios de 2017.



Um protocolo nesse sentido foi celebrado entre as duas partes.



Segundo informa a edilidade, está previsto apoiar proprietários de terrenos florestais interessados em rearborizar as suas áreas ardidas.



Além de recuperar o potencial produtivo, será possível obter ajuda para conservação e valorização do território, proteção de infraestruturas e, ainda, a diversificação das produções.



"O ano de 2017 foi o ano mais grave da história da floresta portuguesa e, em resultado disso, é hoje do senso comum que a política de defesa da floresta contra incêndios deve refletir e integrar num contexto mais alargado de ordenamento e desenvolvimento do território, todos os intervenientes - governo, autarquias, empresas, produtores florestais e sociedade em geral", lembra a Câmara vaguense.



Os projetos devem incluir áreas mínimas de 2 hectáres, "de forma individual ou conjunta e contínua".



Os apoios destinam-se a oferta das plantas e adubos, assim como contratos de assistência técnica (30% do valor do investimento.)



O município deseja, assim, colocar à disposição dos proprietários florestais de áreas ardidas "apoios que irão permitir a rearborização de áreas florestais com recurso a projetos de fomento das boas práticas florestais, de valorização ambiental e social, promovendo assim o ordenamento rural e a rentabilidade económica."